В США простились с Чарли Кирком. На церемонию пришли десятки тысяч человек, включая Трампа и Маска

Люди слушают выступление Эрики Кирк на экране стадиона на панихиде по ее покойному мужу в Глендейле, штат Аризона, в воскресенье.

CentralAsia (CA) - В городе Глендейл, штат Аризона, прошла церемония прощания с консервативным активистом Чарли Кирком, убитым 10 сентября, пишет Reuters.

Церемония проводилась на State Farm Stadium, рассчитанном на 73 тысячи человек. Рассчитывая, что желающих проститься с Кирком будет еще больше, устроители церемонии задействовали еще и расположенную рядом спортивную арену.

На прощании с Кирком присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп произнес речь, в которой назвал Кирка «миссионером с благородным духом и великой целью».

«Он не испытывал ненависти к своим оппонентам. Он хотел для них самого лучшего», — сказал Трамп, добавив, что в этом он расходится с Кирком. «Я ненавижу своих оппонентов и не желаю им лучшего», — подчеркнул президент США.

На церемонии также присутствовал бизнесмен Илон Маск. В какой-то момент он сел рядом с Трампом, они пожали друг другу руки и поговорили.

Среди выступавших была и вдова Чарли Кирка Эрика, которая после убийства активиста возглавила созданную им организацию Turning Point USA. Эрика Кирк произнесла «эмоциональную речь», пишет CNN, в ходе которой заявила, что готова простить убийц мужа, как предписывают христианские заповеди.

31-летний Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время своего выступления в Университете долины Юта. Подозреваемого в убийстве — Тайлера Робинсона — задержали более суток спустя. Его мотивы до конца пока неизвестны.

⇳