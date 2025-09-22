Рабочая неделя в Узбекистане будет тёплой

CentralAsia (UZ) - В течение рабочей недели (22−26 сентября) по территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Преобладающая температура воздуха будет в пределах +12…+17 градусов Цельсия ночью и +24…+29 градусов днём, сообщил Узгидромет.

В предгорных и горных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины 22−23 сентября и 26 сентября местами возможен кратковременный дождь.

24 и 26 сентября по северу и пустынной зоне республики местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Преобладающая температура ночью — +13…+16, днём 22−23 сентября — +24…+27 градусов, 24−26 сентября — +27…+29.