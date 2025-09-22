Ким Чен Ын: Северная Корея готова к переговорам с США, но от ядерного оружия не откажется

Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) - Пхеньян открыт для переговоров с Вашингтоном, если США откажутся от своего требования о денуклеаризации Северной Кореи, заявил лидер страны Ким Чен Ын на XIII сессии Верховного народного собрания КНДР. Слова корейского лидера приводит Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

«Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят продолжить мирное сосуществование с Северной Кореей, основанное на признании реальности, у нас нет причин отказываться от переговоров с США», — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, Пхеньян не откажется от ядерного оружия даже ради отмены санкций, введенных в отношении страны, а «необратимый» статус КНДР как ядерной державы закреплен в ее конституции.

При этом Ким Чен Ын добавил, что у него остались «хорошие воспоминания» о президенте США Дональде Трампе. Это первый случай, когда Ким Чен Ын напрямую прокомментировал свои отношения с Трампом, отмечает «Ренхап».

Лидер КНДР выступил с заявлениями после того, как власти Южной Кореи призвали Трампа возобновить переговоры с КНДР о снятии санкций и отказе от ядерного оружия. Последний раз такие переговоры проходили шесть лет назад.

Всего Трамп встречался с Ким Чен Ыном трижды в течение своего первого президентского срока.