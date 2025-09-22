Пожар на свалке под Алматы потушили спустя неделю
CentralAsia (KZ) - Спасатели ликвидировали пожар на территории полигона твёрдых бытовых отходов вблизи села Али, сообщили в ДЧС Алматинской области.
К тушению привлекли силы и средства департаментов по ЧС следующих регионов:
- Алматинской области;
- Алматы;
- Шымкента;
- Карагандинской области;
- Жамбылской области;
- Туркестанской области;
- Абайской области;
- Жетысуской области.
Также на месте происшествия работали военнослужащие и специалисты «Казселезащиты».
Пожар вспыхнул утром 15 сентября. Из-за сильного задымления временно ограничивали движение транспорта. 18 сентября в Алатау объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.
Локализовать возгорание удалось 20 сентября. Тушение осложнялось тлением на глубине 10 метров и изменением направления ветра.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения