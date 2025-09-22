экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Пожар на свалке под Алматы потушили спустя неделю

CentralAsia (KZ) -  Спасатели ликвидировали пожар на территории полигона твёрдых бытовых отходов вблизи села Али, сообщили в ДЧС Алматинской области.

К тушению привлекли силы и средства департаментов по ЧС следующих регионов:

  • Алматинской области; 
  • Алматы;
  • Шымкента;
  • Карагандинской области;
  • Жамбылской области;
  • Туркестанской области;
  • Абайской области;
  • Жетысуской области. 

Также на месте происшествия работали военнослужащие и специалисты «Казселезащиты». 

Пожар вспыхнул утром 15 сентября. Из-за сильного задымления временно ограничивали движение транспорта. 18 сентября в Алатау объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. 

Локализовать возгорание удалось 20 сентября. Тушение осложнялось тлением на глубине 10 метров и изменением направления ветра. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com