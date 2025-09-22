Пожар на свалке под Алматы потушили спустя неделю

CentralAsia (KZ) - Спасатели ликвидировали пожар на территории полигона твёрдых бытовых отходов вблизи села Али, сообщили в ДЧС Алматинской области.

К тушению привлекли силы и средства департаментов по ЧС следующих регионов:

Алматинской области;

Алматы;

Шымкента;

Карагандинской области;

Жамбылской области;

Туркестанской области;

Абайской области;

Жетысуской области.

Также на месте происшествия работали военнослужащие и специалисты «Казселезащиты».

Пожар вспыхнул утром 15 сентября. Из-за сильного задымления временно ограничивали движение транспорта. 18 сентября в Алатау объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

Локализовать возгорание удалось 20 сентября. Тушение осложнялось тлением на глубине 10 метров и изменением направления ветра.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения