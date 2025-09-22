На Филиппины обрушился шторм, эвакуированы тысячи жителей. Гонконг, Тайвань и юг Китая готовятся к удару

CentralAsia (CA) - Сильнейший в этом году шторм — супертайфун «Рагаса» (на Филиппинах известный как «Нандо») — в понедельник обрушился на северные провинции страны, вызвав разрушительные ветры скоростью свыше 267 км/ч и проливные дожди, сообшает CNN.

Филиппинское агентство PAGASA присвоило тайфуну наивысшую категорию опасности. Более 10 тысяч человек эвакуированы из северных и центральных районов Лусона, приостановлены работа и учеба, в том числе в Маниле. На севере страны усиливается угроза наводнений и оползней, а высота волн достигает трёх метров.

По прогнозам, шторм затронет десятки миллионов человек, пройдя над Филиппинами и направляясь к Гонконгу, Макао и южным провинциям Китая. Власти Шэньчжэня готовятся переселить около 400 тысяч жителей прибрежных районов, в Гуандуне ограничено движение поездов. На Тайване закрываются паромные переправы и природные маршруты, сотни людей готовятся к эвакуации.

Ожидается, что к среде «Рагаса» приблизится к Гонконгу, сохранив силу урагана 3-й категории. В регионе закрывают школы, авиакомпания Cathay Pacific отменяет более 500 рейсов.

Метеорологи предупреждают: изменение климата усиливает интенсивность и непредсказуемость тайфунов. Повышение температуры океанов способствует быстрому нарастанию штормов, делая их всё более разрушительными для густонаселённых прибрежных территорий.