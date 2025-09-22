Путин заявил о готовности России придерживаться ДСНВ год после истечения

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова придерживаться центральных ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года после февраля 2026 года — когда истечек срок этого соглашения. По его словам, отказ от договора стал бы ошибкой.

Во время заседания Совета безопасности Владимир Путин подчеркнул, что это решение будет эффективным, если США будут действовать так же, и «не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания». Президент поручил профильным ведомствам наблюдать за действиями американской стороны в этой сфере.

Другие заявления Путина:

Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать;

Разрушительные шаги Запада существенно подорвали основы диалога стран с ядерным оружием;

Путин отметил обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка в мире;

Глава РФ указал на попытки обретения Западом «абсолютно подавляющего превосходства» в стратегической сфере;

Система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями почти полностью демонтирована;

Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами;

РФ уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания;

Россия не заинтересована в гонке вооружений;

Путин поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.