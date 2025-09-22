экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Температура в Москве побила 147-летний рекорд
CentralAsia (CA) -  В Москве столбики термометров поднялись до 26,5 градусов днем 22 сентября, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, побит рекорд температуры для 22 сентября за 147 лет метеонаблюдений.

Причина теплой погоды в том, что воздух в московский регион поступает из Африки. «Важно и то, что воздух совершенно прозрачный, нет облаков. И, конечно же, солнечная энергия сейчас не такая мощная, как, скажем, в день летнего солнцестояния 21-22 июля. Но все равно энергия существует», — отметил синоптик.

Высокая температура в Москве сохранится до конца дня. Однако уже в первой половине дня 23 сентября температура составит 18 градусов, то есть ожидается понижение на 8 градусов. Во вторник прогнозируется дождь, добавил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе 27 сентября может выпасть первый снег с ливнем из-за надвигающегося циклона «Бернвард». По словам синоптика, мокрый снег в выходные ожидается также в Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Тверской, Рязанской, Тульской и Вологодской областях.

