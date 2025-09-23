Более 2500 инженеров и специалистов задействованы в проекте железной дороги Багахангай—Хунну-Сити

В строительстве железной дороги Багахангай–Хунну-Сити принимают участие около 2500 специалистов из примерно 110 отечественных предприятий.

Протяженность железной дороги составляет 151.2 километра, грузоподъемность на ось — 25 тонн, среднегодовая грузоподъемность — 3.5 миллиона тонн.

Правительство приняло 14 августа 2025 года постановление «О некоторых мерах по строительству железнодорожных веток», которое включало реализацию проекта железнодорожной ветки Багахангай—Хунну-Сити, перенос грузовых терминалов из центра столицы и реорганизацию логистики.

Планируется, что железная дорога, ответвляющаяся от станции Багахангай Улан-Баторского железнодорожного объединения и проходящая через сомон Сэргэлэн аймака Төв до долины Хөшиг, будет иметь класс III, общую протяженность 102.5 километра и ширину колеи 1520 миллиметров, а также будет включать три станции, четыре разъезда и мостовую конструкцию длиной 2.5 километра.

Проект реализуется в два этапа. На первом этапе будет построено верхнее и нижнее строение железной дороги протяженностью 87.4 км от станции Багахангай до станции Хөшиг. На втором этапе будет построено 14.6 км железной дороги от станции Хөшиг до Шувуун-Фабрик. Строительные работы идут в соответствии с планом. В частности, земляные работы выполнены на 98.7%, насыпные работы – на 91.6%, балочные мосты – на 76%, водопропускные сооружения – на 75.4%, укладка путей – на 44.8%.

Первые 87 километров железнодорожной инфраструктуры успешно возводятся отечественными предприятиями. Верхнее строение пути возводят инженерно-технические специалисты Государственно-акционерной компании «Монгольские железные дороги» собственными силами.

