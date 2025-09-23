Монголия и Китай согласны углублять сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью

слева: Мөнхбаатар Лхагва и Ван Сяохун

Министр юстиции и внутренних дел Монголии Мөнхбаатар Лхагва 19 сентября 2025 года встретился с Государственным советником и министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуном, чтобы обсудить укрепление двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере.

Встреча состоялась в рамках Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности. Министр Мунхбаатар подчеркнул роль форума как важной платформы для международного диалога, обмена опытом и разработки совместных решений в области общественной безопасности. Министр отметил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Монголией и Китаем продолжает расширяться во всех сферах, включая развитие тесного и эффективного сотрудничества между правоохранительными органами.

В ходе встречи министры высоко оценили прогресс, достигнутый в рамках Программы сотрудничества между Министерством юстиции и внутренних дел Монголии и Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики на 2022–2026 годы. В целях защиты прав и законных интересов граждан стороны договорились продлить и дополнить эту программу на период 2026–2030 годов, уделив особое внимание укреплению институционального потенциала правоохранительных органов, совершенствованию мер профилактики преступности и активизации борьбы с транснациональной преступностью.

Стороны оценили успешность реализации программы сотрудничества на 2022–2026 годы и договорились о расширении взаимодействия в 2026–2030 годах по следующим направлениям, в том числе:

Усилить пограничный контроль для предотвращения незаконного ввоза наркотических средств и психотропных веществ;

Расширить обмен информацией и опытом в области обнаружения, анализа и регистрации этих веществ, а также оборудования и методик, используемых в этих процессах;

Расширить в укреплении сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, совершенствовании обмена информацией и разработке превентивных мер, включая инициативы по повышению осведомленности общественности и внедрение современных технологий;

Расширить защиту инвестиционной среды, предотвращение мошенничества и укрепление механизмов защиты законных прав и интересов граждан;

Министерство общественной безопасности Китая продолжит предоставлять специализированное оборудование и ресурсы монгольской полиции для ее участия в миротворческих миссиях ООН;

Для повышения потенциала правоохранительных органов монгольские сотрудники правоохранительных органов Монголии в краткосрочных и долгосрочных программах обучения в китайских правоохранительных органах.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам расширения отношений и сотрудничества между своими организациями, а министр Ван Сяохун выразил поддержку предложениям Монголии.

