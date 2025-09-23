Монгольский парень будет работать аналитиком на BBC

АНХБАЯР Энх-Амар

CentralAsia (MNG) -

АНХБАЯР Энх-Амар сказал: «Я рад сообщить, что я успешно завершил обучение по программе магистратуры в области СМИ в Великобритании и начал работать аналитиком во Всемирной службе BBC (BBC News) в Лондоне».

Он был бывшим руководителем отдела новостей Bloomberg TV Mongolia.

Работая на телевидении, он брал интервью у Виктории Нуланд, Дэвида М. Рубенштейна, соучредителя и сопредседателя Carlyle Group. Основанная в 1987 году, Carlyle Group сейчас управляет активами в размере 425 миллиардов долларов, а также у Райнера Цительмана, мирового лидера бизнеса и политики.

«Я очень благодарен своей бабушке, которая дала мне возможность получить мою первую степень бакалавра за счет государственного гранта и научила меня ценить упорный труд».

Он с бабушкой

Он был выбран стипендиатом программы Chevening на 2024/25 учебный год для обучения по программе магистратуры «Медиаменеджмент» в Университете Глазго, Великобритания.

Он сказал: «Университет Глазго, входящий в сотню лучших университетов мира, предоставит мне возможность специализироваться на политике и управлении средствами массовой информации и креативными индустриями — области, которая меня глубоко увлекает».

Стоит отметить, что средняя зарплата аналитиков BBC в Великобритании колеблется от 45,1 тыс. до 61,7 тыс. фунтов стерлингов в год. По монгольским меркам это большие деньги.

