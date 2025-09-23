Монгольская молодежь работает в органах местного самоуправления Японии

ДУЛАМСУРЭН Дашзэгвэ

CentralAsia (MNG) -

В 1987 году правительство Японии начало реализацию «Японской программы обмена и обучения» ("Japan Exchange and Teaching Programme" — JET).

В рамках программы молодые люди из 35 стран приглашаются на работу в органы местного самоуправления Японии в качестве координатора по международным отношениям (Coordinator for International Relations — CIR), помощника преподавателя языка (Assistant Language Teacher — ALT) и советника по спортивным обменам (Sports Exchange Advisor — SEA) для налаживания сотрудничества и укрепления языковых и культурных связей.

В последние годы сотрудничество между нашими двумя странами в области регионального развития активизировалось, и вышеуказанные программы реализуются следующими областями: город Улан-Батор — город Мияконодзё, префектура Миядзаки, аймак Өвөрхангай — город Такикава, префектура Хоккайдо, район Сонгинокхайрхан — город Идзунокуни, префектура Сидзуока, аймак Дундговь — город Сэйё, префектура Эхимэ, а также сомон Хужирт аймака Өвөрхангай — город Мацуура, префектура Нагасаки. В этом контексте в настоящее время в местных органах власти Японии работают 5 монгольских сотрудников.

Правительство города Сэйё префектуры Эхимэ впервые в августе 2024 года приняло на работу г-жу Дуламсурэн Дашзэгвэ, специалиста по международным отношениям и педагогического психолога из аймака Өвөрхангай в Монголии, в рамках «Программы международного сотрудничества и культурного обмена».

Дуламсурэн окончила общеобразовательную школу ШИНЭ МОНГОЛ в 2010 году и Университет Обирин в Японии в 2014 году. У нее есть опыт работы в качестве специалиста, отвечающего за внешние связи и программы выбора карьеры в Центре развития карьеры общеобразовательной школы ШИНЭ МОНГОЛ.

Кроме того, в 2019 году город Сэйё префектуры Эхимэ установил дружеские отношения с аймаком Дундговь и по сей день стабильно сотрудничает с ними.

В сентябрьском номере журнала CLAIR FORUM Японской ассоциации местного и международного сотрудничества освещалась повседневная деятельность Дуламсурэн, должностного лица, отвечающего за иностранные дела в мэрии города Сэйё префектуры Эхимэ.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

