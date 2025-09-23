Национальный центр травматологии в сотрудничестве с индийскими коллегами внедрит роботизированную хирургию

CentralAsia (MNG) -

Национальный исследовательский центр травматологии и ортопедии Монголии в сотрудничестве с индийским хирургом заложил основу для внедрения технологии роботизированной хирургии.

Галбадрах Эрдэнэцэцэг, директор Национального научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Монголии, встретился сегодня с представителями больницы Макс, Индия.

В ходе встречи было запланировано расширение сотрудничества в области микрохирургии кистей и стоп, нейрохирургии, в том числе детской травматологии, а также организация совместного специализированного обследования и диагностики с врачами из Индии на базе Национального научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии в ноябре.

Они также обсудили и инициировали мероприятия по привлечению медицинских специалистов из Национального центра травматологии страны для долгосрочного и краткосрочного обучения, проведения совместного хирургического лечения, развития научных исследований и разработок, а затем инициирования внедрения новых технологий роботизированной хирургии в сферу здравоохранения.

Внедрение роботохирургических технологий в отечественную медицинскую практику крайне актуально. Согласно общемировым данным, с помощью роботов выполняется уже 12% операций по замене коленного сустава и 6% операций по замене тазобедренного сустава. Нет сомнений в том, что этот показатель будет расти.

В настоящее время в зарубежной научной литературе нет ни одного обзора, который не содержал бы упоминаний о роботизированной технологии в травматологии-ортопедии. Наряду с клеточными и иными технологиями регенеративной медицины, применением новых материалов в имплантологии, продуктами на основе искусственного интеллекта во всех статьях о будущем медицины непременно есть раздел, посвящённый роботу-хирургу.

Преимущества роботизированной хирургии для пациента

Меньшее количество разрезов: При роботизированной хирургии вместо длинного разреза операция может быть проведена через очень маленькие отверстия размером в несколько сантиметров.

Снижение кровопотери: Благодаря тому, что разрезы очень малы и мельчайший сосуд может быть визуализирован с высоким разрешением и сразу же проверен, значительно снижается кровопотеря, и в большинстве операций переливание крови не требуется

Меньше боли: Поскольку разрез небольшой, пациент испытывает минимальные послеоперационные боли.

Сокращение времени восстановления и возвращение к повседневной жизни в более короткие сроки: Одним из важнейших преимуществ операций, выполняемых с помощью роботизированной хирургии, является то, что время госпитализации и восстановления пациентов меньше, чем при открытых операциях, и они могут вернуться к повседневной жизни в более короткие сроки. Особенно при операциях по поводу рака предстательной железы меньшая продолжительность введения катетера в организм пациента является очень важным преимуществом, позволяющим пациентам раньше вернуться к нормальной жизни.

Более раннее начало лечения рака: с помощью роботизированной хирургической системы da Vinci SI HD пациенты, которым после операции требуется химио- или радиотерапия, могут начать лечение раньше.

Операции у пациентов с избыточной массой тела (ожирением) могут быть выполнены более легко. Открытые операции у пациентов с ожирением затруднены из-за большого количества жировой ткани. С помощью системы da Vinci SI HDSurgery System эта проблема полностью устраняется. Операции у пациентов с ожирением проводятся более легко и комфортно.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения