Национальный центр травматологии в сотрудничестве с индийскими коллегами внедрит роботизированную хирургию

Национальный исследовательский центр травматологии и ортопедии Монголии в сотрудничестве с индийским хирургом заложил основу для внедрения технологии роботизированной хирургии.
Галбадрах Эрдэнэцэцэг, директор Национального научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Монголии, встретился сегодня с представителями больницы Макс, Индия.
В ходе встречи было запланировано расширение сотрудничества в области микрохирургии кистей и стоп, нейрохирургии, в том числе детской травматологии, а также организация совместного специализированного обследования и диагностики с врачами из Индии на базе Национального научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии в ноябре.
Они также обсудили и инициировали мероприятия по привлечению медицинских специалистов из Национального центра травматологии страны для долгосрочного и краткосрочного обучения, проведения совместного хирургического лечения, развития научных исследований и разработок, а затем инициирования внедрения новых технологий роботизированной хирургии в сферу здравоохранения.
Внедрение роботохирургических технологий в отечественную медицинскую практику крайне актуально. Согласно общемировым данным, с помощью роботов выполняется уже 12% операций по замене коленного сустава и 6% операций по замене тазобедренного сустава. Нет сомнений в том, что этот показатель будет расти.
В настоящее время в зарубежной научной литературе нет ни одного обзора, который не содержал бы упоминаний о роботизированной технологии в травматологии-ортопедии. Наряду с клеточными и иными технологиями регенеративной медицины, применением новых материалов в имплантологии, продуктами на основе искусственного интеллекта во всех статьях о будущем медицины непременно есть раздел, посвящённый роботу-хирургу.
Преимущества роботизированной хирургии для пациента
-
Меньшее количество разрезов: При роботизированной хирургии вместо длинного разреза операция может быть проведена через очень маленькие отверстия размером в несколько сантиметров.
-
Снижение кровопотери: Благодаря тому, что разрезы очень малы и мельчайший сосуд может быть визуализирован с высоким разрешением и сразу же проверен, значительно снижается кровопотеря, и в большинстве операций переливание крови не требуется
-
Меньше боли: Поскольку разрез небольшой, пациент испытывает минимальные послеоперационные боли.
-
Сокращение времени восстановления и возвращение к повседневной жизни в более короткие сроки: Одним из важнейших преимуществ операций, выполняемых с помощью роботизированной хирургии, является то, что время госпитализации и восстановления пациентов меньше, чем при открытых операциях, и они могут вернуться к повседневной жизни в более короткие сроки. Особенно при операциях по поводу рака предстательной железы меньшая продолжительность введения катетера в организм пациента является очень важным преимуществом, позволяющим пациентам раньше вернуться к нормальной жизни.
-
Более раннее начало лечения рака: с помощью роботизированной хирургической системы da Vinci SI HD пациенты, которым после операции требуется химио- или радиотерапия, могут начать лечение раньше.
-
Операции у пациентов с избыточной массой тела (ожирением) могут быть выполнены более легко. Открытые операции у пациентов с ожирением затруднены из-за большого количества жировой ткани. С помощью системы da Vinci SI HDSurgery System эта проблема полностью устраняется. Операции у пациентов с ожирением проводятся более легко и комфортно.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews