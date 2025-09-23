Импорт угля в Китай из Монголии в августе достиг максимума как минимум с 2022 года

Импорт угля в Китай из Монголии вырос в августе на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8.41 млн тонн, что на 20.2% больше, чем в июле, и является самым высоким месячным показателем с тех пор, как MiddleAsianNews начал отслеживать данные в 2022 году.

В августе импорт составил более 6 млн тонн коксующегося угля из Монголии, что на 21% больше, чем в июле, и является самым высоким показателем с декабря 2023 года.

Напротив, согласно таможенным данным, опубликованным в субботу, импорт угля в Китай из Индонезии, его основного поставщика, в августе сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил 17.6 млн тонн.

Импорт из Индонезии, однако, вырос на 33.6% по сравнению с июлем. За первые восемь месяцев года поставки из Индонезии сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 121.76 млн тонн.

В конце августа Индонезия отменила требование использовать государственные базовые цены в качестве минимальной цены при продаже угля, что стало одной из причин снижения индонезийского импорта в этом году.

Покупатели и экспортеры предпочитают предыдущий индонезийский индекс угля ценовым показателям поставок, поскольку государственный базовый индекс был непрозрачным, обновлялся реже и стоил дороже.

Аналитики считают, что отмена этой политики может привести к росту импорта угля в Китай из Индонезии.

Общий импорт угля в Китай в августе достиг восьмимесячного максимума благодаря росту внутренних цен, но всё же снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за слабого спроса и роста внутреннего предложения.

Ниже приведены данные по импорту угля в Китай от четырёх основных поставщиков:

