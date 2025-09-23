Президент Монголии принимает участие во встрече высокого уровня, посвященной 80-летию основания ООН

Утром 22 сентября 2025 года по местному времени (вечером того же дня по улан-баторскому времени) в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США) президент Хурэлсух Ухнаа принял участие в совещании высокого уровня, посвященном 80-летию основания Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок открыли заседание высокого уровня, подчеркнув роль ООН и важность сотрудничества между странами в преодолении глобальных вызовов.

Кроме того, правительственные и общественные деятели поделились своими взглядами на роль ООН в обеспечении мира, безопасности, устойчивого развития и прав человека.

Организация Объединённых Наций была основана в 1945 году в Сан-Франциско, США, и на тот момент насчитывала 51 государство-член. По состоянию на 2024 год к ней присоединились 193 страны мира. Наша страна присоединилась к организации 27 октября 1961 года, став 101-м членом.

С момента вступления Монголии в Организацию Объединенных Наций она регулярно и активно участвует в очередных и специальных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, саммитах, встречах высокого уровня, конференциях, а также мероприятиях на уровне глав государств и правительств.

Монголия инициировала в общей сложности более 90 резолюций по примерно 20 вопросам, включая международный мир и безопасность, демократию, права человека, экономику, общество и гуманитарные вопросы, которые были обсуждены и приняты Генеральной Ассамблеей ООН. В настоящее время наша страна инициировала следующие пять резолюций, которые обсуждаются и принимаются Генеральной Ассамблеей ООН каждые два года. К ним относятся:

«Международная безопасность и статус Монголии как государства, свободного от ядерного оружия»; «Об улучшении условий жизни сельских девушек и женщин»; «Роль кооперативов в социальном развитии»; «О грамотности»; «О демократическом образовании».

Кроме того, по инициативе президента Монголии на пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята новая резолюция «Всемирный день лошади». Согласно этой резолюции, в этом году Всемирный день лошади впервые отмечался 11 июля 2025 года.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО), в мире насчитывается около 57 миллионов домашних лошадей. Они используются для верховой езды, транспорта, спорта, туризма, отдыха, а также в сферах здравоохранении и пищевой промышленности.

Тем не менее, в последние годы поголовье лошадей сократилось из-за технического прогресса, диверсификации экономики, изменений климата и окружающей среды, а также трансформации образа жизни людей и других прочих факторов, из-за которых внимание к породам лошадей и коневодству значительно снизилось.

Поэтому от имени народов, занимающихся коневодством, которые с древних времён сохранили свою культуру и наследие, связанные с лошадьми, а также традиции кочевников, Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа инициировал проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании Всемирного дня лошади 11 июля каждого года. Целью данного проекта резолюции является привлечение внимания мирового сообщества к этой проблеме, популяризация важной роли лошади и расширение участия граждан в её решении.

В марте 2025 года Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступил с инициативой «ООН-80» в ознаменование 80-летия Организации Объединенных Наций.

Сложная ситуация в сфере глобального мира и безопасности, а также масштабный финансовый кризис привели к необходимости сокращения бюджета ООН до 30%. Инициатива «ООН-80» направлена ​​на преодоление этой проблемы и повышение эффективности и результативности деятельности организации.

Обсуждение общих вопросов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций начнется в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.

154 страны заявили о своем участии на уровне глав государств и правительств в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

