CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем во время его участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и обменялись мнениями об отношениях и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

В ходе встречи стороны подчеркнули расширение традиционно дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Черногорией в областях, представляющих взаимный интерес, а также обсудили торжественное и широкое празднование 20-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2026 году.

Они также обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в области политики, экономики, туризма, образования и культуры и выразили заинтересованность в совместной работе в рамках международного сообщества в таких областях, как борьба с изменением климата и опустыниванием.

В ходе встречи президент Черногории Яков Милатович выразил желание посетить Монголию, и было решено, что дата визита будет совместно определена по дипломатическим каналам в ближайшее время.

