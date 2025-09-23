В Нью-Йорке президент Казахстана провел встречу с президентом Украины

Владимир Зеленский и Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Акорда, главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой «чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта».

