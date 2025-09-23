Минэнерго Казахстана сделало заявление из-за ситуации с бензином

CentralAsia (KZ) - В Минэнерго заявили, что в СМИ распространяют «некорректную информации о якобы продолжающихся закупках казахстанского бензина Узбекистаном». В министерстве добавили, что эти сведения не соответствуют действительности.

«Экспорт бензина из Казахстана в Узбекистан или любые другие страны не осуществляется. В стране действует запрет на вывоз ГСМ. Правительством реализуется план по недопущению незаконного вывоза и контрабанды.

Информация, на которую ссылаются отдельные СМИ, отражает разовую и временную меру, принятую весной текущего года. В апреле и мае, в условиях запасов топлива внутри страны, было принято точечное решение произвести экспорт излишков бензина АИ-92. Данная мера является стандартной международной практикой, позволяя оптимизировать хранилища и приносить дополнительные налоговые поступления в бюджет», - сказано в сообщении.

В министерстве заявили, что с июня экспорт был полностью прекращен для накопления стратегических запасов перед плановыми ремонтами на НПЗ.

