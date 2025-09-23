Трамп объявил о крупной сделке Boeing и Uzbekistan Airways

CentralAsia (UZ) - Президент США Дональд Трамп заявил о крупной сделке между американской корпорацией Boeing и Uzbekistan Airways.

В своем посте в социальной сети Truth Social он отметил, что ранее в этом месяце провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а сегодня поздравил его с подписанием соглашения.

Согласно заявлению Трампа, Uzbekistan Airways приобретает 22 самолета Boeing 787 Dreamliner на сумму свыше 8 миллиардов долларов. По его словам, контракт создаст более 35 тысяч рабочих мест в США.

По сообщению пресс-службы президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев 22 сентября в Нью-Йорке провел насыщенную программу встреч с руководителями международных финансовых институтов, крупнейших корпораций и организаций.

Глава государства обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопросы расширения сотрудничества. Особое внимание Президент уделил развитию связей с ведущими американскими компаниями и финансовыми институтами. В частности, с руководством Traxys, Colorado School of Mines, FLSmidth, McKinsey и Go Green Partners был согласован портфель проектов в сфере добычи и переработки критических минералов на сумму 1 миллиард долларов, а также создание Центра компетенций в Узбекистане.

Состоялись переговоры с членом совета директоров Blackrock Адебайо Огунлеси, где поддержаны планы по созданию совместного фонда для развития инфраструктурных проектов. С председателем Citigroup Джоном Дуганом обсуждены перспективы IPO крупных госпредприятий, выпуска еврооблигаций и новых инструментов торгового финансирования.

На встрече с главой Franklin Templeton Дженни Джонсон подтверждены договоренности по трансформации госпредприятий, подготовке к IPO, развитию Ташкентской фондовой биржи и проведению Дня инвесторов в октябре. Президент Jefferies Брайан Фридман заявил о готовности компании содействовать привлечению стратегических инвесторов в Национальный инвестиционный фонд.

С председателем фондовой биржи NASDAQ Адэной Фридман обсуждены планы модернизации Ташкентской фондовой биржи и создания системы для торговли гособлигациями. На встрече с главой Oppenheimer Holdings Робертом Ловенталем подтверждена поддержка частного сектора и выпуска евробондов.

В присутствии Шавката Мирзиёева и спецпосланника Президента США Серджио Гора состоялась церемония обмена соглашениями. Подписаны документы о сотрудничестве с Boeing, FLSmidth, Cleveland Clinic, Citigroup, Cargill, Pangea Filtration Technology, SLB, Biologic International и другими партнерами.

На полях юбилейной сессии Генассамблеи ООН Президент встретился с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой. Подтверждена активная работа над гармонизацией законодательства с нормами ВТО и планами завершить переговорный процесс о вступлении Узбекистана в организацию к 2026 году.

Значимой стала встреча с главным исполнительным директором Air Products Эдуардо Менезесом. Инвестиции компании в Узбекистан превысили 1 миллиард долларов. Реализованы проекты на заводе GTL, Ферганском НПЗ и «Навоиазот». Достигнуты договоренности об ускорении строительства газохимического комплекса в Бухаре и запуске новых производств.