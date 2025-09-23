экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Италии проходят протесты в поддержку жителей Газы

CentralAsia (CA) -  По всей Италии проходит общенациональная забастовка, организованная профсоюзами в знак солидарности с жителями сектора Газа. Об этом 22 сентября сообщило агентство Euronews.

Забастовка затронула частный и государственный сектора, включая морской транспорт, логистику и сферу образования. Работа железнодорожной сети также была парализована до конца дня. В Болонье демонстранты перекрыли автостраду, а в Генуе – подходы к порту.

Главная акция протеста прошла в Риме, где на улицы вышли более 100 тысяч человек — студенты, профсоюзные активисты и сторонники Палестины. Участники потребовали от правительства Италии разорвать дипломатические отношения с Израилем, ввести санкции и занять твёрдую позицию против военной операции в Газе. Оппозиционные партии призвали к признанию государства Палестина.

По данным итальянских СМИ, в Милане и Венеции произошли столкновения протестующих с полицией.

 

