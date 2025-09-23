В Узбекистане раскрыта преступная группировка, торговавшая человеческими органами

// gazeta.uz

CentralAsia (UZ) - Правоохранительные органы Узбекистана пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной трансплантацией органов и тканей человека. Об этом 23 сентября сообщили СМИ Узбекистана.

По данным следствия, в состав группировки входили 12 человек, проживавших в Ташкенте, а также в Ташкентской, Ферганской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Через социальные сети они находили пациентов с тяжелыми заболеваниями почек и печени, а также уговаривали здоровых граждан продать органы за денежное вознаграждение.

Используя связи за рубежом, злоумышленники подделывали документы и представляли доноров как родственников пациентов. Операции по пересадке органов проводились в частной клинике соседнего государства. С 2023 по 2025 год группе удалось организовать трансплантацию почек и тканей печени 32 пациентам.

Часть полученных средств тратилась на оплату клиники и вознаграждение донорам, остальное члены группы делили между собой. Кроме того, пациентам, чье состояние после операций не улучшалось, преступники сбывали сильнодействующие обезболивающие препараты по завышенным ценам.

В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана, включая ст. 133-1 («незаконная трансплантация органов и тканей человека»), ст. 228 («подделка документов»), ст. 246 («контрабанда») и ст. 273 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ).

Следствие завершено, дело направлено в суд.