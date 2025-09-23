экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп поздравил Токаева с крупнейшей железнодорожной сделкой Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Orda.kz.

В своей соцсети Truth Social он прокомментировал подписание соглашения с американской компанией Wabtec. 

«Я только что завершил замечательный разговор с высокоуважаемым президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелулы Токаевым. Они подписали крупнейшую в истории сделку по покупке — локомотивов и железнодорожного оборудования США на сумму четыре миллиарда долларов», - написал Трамп.

В Нью-Йорке в присутствии министра торговли США Говарда Латника состоялась церемония подписания соглашений с американской компанией Wabtec. Документы предусматривают производство в Казахстане 300 современных грузовых локомотивов и их последующее сервисное обслуживание.

