Супертайфун «Рагаса» угрожает странам Юго-Восточной Азии

CentralAsia (CA) - Супертайфун «Рагаса» надвигается на Юго-Восточную Азию и несёт угрозу Филиппинам, Китаю, Вьетнаму и Гонконгу. Об этом 23 сентября сообщило агентство CNN.

Тайфун сформировался в северо-западной части Тихого океана 18 сентября и всего за четыре дня усилился до супертайфуна. Скорость ветра в его эпицентре достигает 215 км/ч, порывы — до 295 км/ч.

На Филиппинах уже объявлен наивысший уровень опасности. Власти закрыли школы и госучреждения в Маниле и на большей части территории страны, а жителей прибрежных районов призвали эвакуироваться из-за угрозы наводнений и штормовых волн. По данным синоптиков, ожидаются массовые отключения электричества, оползни и перебои в работе транспорта: авиакомпании отменили десятки рейсов, приостановлено паромное сообщение.

После Филиппин «Рагаса» продолжит движение в сторону Гонконга, Макао и южных регионов Китая — провинций Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанского автономного района. Власти Гонконга уже предупредили о введении одного из самых высоких сигналов тайфунной готовности (T8), который может продержаться несколько дней. Аэропорт будет закрыт на 36 часов.

Согласно прогнозам, затем супертайфун выйдет на северные регионы Вьетнама и пройдёт вдоль побережья от провинции Тханьхоа до Тхыатхьен-Хюэ. Вьетнамский национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия уже разрабатывает меры по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

⇳