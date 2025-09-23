В Молдове задержали 74 человека по подозрению в подготовке массовых беспорядков

CentralAsia (CA) - Сотрудники Национального инспектората по расследованию совместно с прокурорами PCCOCS при поддержке сотрудников Бригады полиции специального назначения «Fulger» и Службы информации и безопасности (СИБ) провели утром 22 сентября масштабную операцию по всей территории Республики Молдова.

Как сообщает МОЛДПРЕС, в ходе операции было проведено более 250 обысков, в ходе которых задержаны более 100 человек в разных населенных пунктах.

Согласно данным полиции, рейды прошли в нескольких населенных пунктах по всей стране. 74 человека задержали на срок до 72 часов, а большинство подозреваемых в возрасте от 19 до 45 лет «систематически ездили» в Сербию. По словам начальника полиции страны Виорела Чернэутяну, некоторые подозреваемые не знали настоящей цели своих поездок (их позиционировали как паломничество) и лишь впоследствии оказались вовлечены в «подготовку к беспорядкам и дестабилизации» обстановки в Молдове.

Как сообщает РИА Новости, глава молдавской партии социалистов Игорь Додон подтвердил, что обыски проводились у представителей Соцпартии в северных районах страны. Он заявил что власти Молдавии запугивают граждан перед выборами, чтобы установить диктатуру, поскольку понимают, что не выиграют честным путем.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.