Бывший глава «Роскосмоса» Рогожин назвал ситуацию на фронте «тупиком» и прогнозирует продвижение к Запорожью

CentralAsia (KZ) - Командир Центра спецназначения «БАРС-Сармат» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в интервью российскому изданию «Блокнот» заявил, что боевые действия на фронтах в Украине приобрели позиционный характер и зашли в «тупик».

По его словам, традиционные способы наступления оказываются малоэффективными: плотное минирование, использование беспилотников и равный уровень подготовки сторон делают передвижение крупных формирований почти невозможным. «Любая техника в зоне 20 километров от линии фронта сжигается», — отметил он, добавив, что продвижение ведут небольшие штурмовые группы.

Рогозин подчеркнул, что силы России и Украины «примерно равны по оснащенности и мотивации», назвав нынешнюю войну «противостоянием с самим собой». Наиболее технологичным участком фронта он считает Запорожское направление.

По прогнозу сенатора, закрепление российских сил в районе Степногорска может открыть прямой путь на Запорожье. Однако, по его словам, открытая степная местность осложняет продвижение. «Победа будет за нами, но цена ее окажется очень высокой», - подытожил Рогозин.

