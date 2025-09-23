экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава Сената Казахстана предложил Кыргызстану совместную работу над электронными научными трудами, аудиокнигами и виртуальными музеями

CentralAsia (KZ) -  Делегация Сената Парламента Казахстана во главе со спикером Палаты Мауленом Ашимбаевым прибыла с рабочим визитом в Бишкек для участия в III Межпарламентском форуме стран Центральной Азии.

Как сообщила пресс-служба Сената, Ашимбаев встретился со спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбек уулу. Стороны обсудили текущее состояние казахстанско-кыргызского взаимодействия и обозначили перспективы межпарламентского сотрудничества. 

Также члены казахстанской делегации приняли участие в IX форуме казахско-кыргызской интеллигенции. Казахстанские общественные деятели, в числе которых народный писатель Толен Абдик, заслуженный деятель, писатель, акын-импровизатор, известный манасчы Баянгали Алимжанов, председатель Правления ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы обсудили со своими коллегами из Кыргызстана тенденцию казахско-кыргызского культурно-гуманитарного сотрудничества, основанную на исторических и культурных связях двух стран.

Председатель Сената предложил инициативу организовать лекции поэтов и писателей и реализовать инициативы по разработке электронных версий научных трудов, тиражированию аудиокниг, организации виртуальных музеев и других проектов. 

Ашимбаев также наградил ряд представителей интеллигенции Кыргызстана госнаградами Казахстана и Почетными грамотами Сената Парламента Казахстана за вклад в укрепление дружбы двух стран.

