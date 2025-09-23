Видео — Полиция остановила кортеж Макрона в Нью-Йорке, ему пришлось звонить Трампу

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в затруднительном положении на улицах Нью-Йорка, когда полиция перекрыла движение для обеспечения проезда кортежа президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

Инцидент произошёл после выступления Макрона в Генеральной ассамблее ООН, где он накануне признал палестинское государство. Видеозапись происшествия, получившая широкое распространение в социальных сетях, показывает, как французский президент выходит из автомобиля и обращается к сотруднику полиции с требованием пропустить его кортеж.

Полицейский объяснил, что дороги закрыты для проезда президентского кортежа Трампа, который может включать более дюжины автомобилей. Американский президент находится в Нью-Йорке перед своим выступлением в ООН, запланированным на вторник.

«Если вы не видите [кортеж], дайте мне проехать», - сказал Макрон, обращаясь к офицеру через металлическое ограждение.

В ситуации вынужденного ожидания французский лидер принял решение позвонить своему американскому коллеге. «Привет, как дела? Угадай что, я жду на улице, потому что всё замерло из-за тебя, ха!», - сказал он Трампу по телефону.

Видеокадры показывают, как Макрон направляется пешком к французскому посольству, продолжая телефонный разговор с американским президентом. Во время импровизированной прогулки по Манхэттену он фотографировался с прохожими, один из которых даже поцеловал его в голову, что вызвало смех у французского лидера.

Эта неформальная встреча двух союзников произошла в напряжённый период франко-американских отношений. Накануне Макрон выступил с критикой в адрес продолжения военных действий в Газе.

Французский президент играет активную роль в международной кампании по признанию палестинского государства. Его выступление последовало за аналогичными заявлениями Великобритании, Канады и других западных союзников, сделанными в воскресенье.

Трамп ранее критически отзывался о признании палестинского государства, называя его «наградой ХАМАС». Когда Макрон впервые объявил о своих намерениях в июле, американский президент охарактеризовал это как «показной трюк».