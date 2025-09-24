Корея развивает сотрудничество с Монголией в сфере добычи полезных ископаемых. Фото

Учрал Ням-Осор выступает на Монголо-корейском инвестиционном форуме

Монголия и Южная Корея укрепляют связи в сфере добычи важнейших полезных ископаемых

Горнодобывающие отрасли Монголии и Республики Корея расширяют сотрудничество в целях укрепления цепочки поставок важнейших полезных ископаемых, расширения геологоразведочных и горнодобывающих работ, развития научных исследований и разработок, а также наращивания кадрового потенциала.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Кореи в понедельник призвало к более глубокому сотрудничеству с Монголией в секторе полезных ископаемых в ходе монголо-корейского инвестиционного форума по критически важным минералам и горнодобывающей промышленности 2025 года в Сеуле.

В форуме приняли участие представители правительств, руководители предприятий и заинтересованные стороны из двух стран, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в области важнейших полезных ископаемых и содействовать устойчивым инвестициям с целью реформирования глобальной цепочки поставок.

«В последнее время на фоне глобальной нестабильности в цепочках поставок критически важных минералов, вызванной стратегическим соперничеством США и Китая и экспортным контролем Китая, а также крупными преобразованиями на энергетическом рынке, Корея и многие другие страны наращивают усилия по укреплению безопасности критически важных минералов», — заявил на форуме заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Ли Хо Хён, курирующий энергетическую политику.

Он отметил, что две страны имеют взаимовыгодные возможности, поскольку Монголия обладает богатыми запасами таких полезных ископаемых, как молибден, никель и олово, а Корея располагает квалифицированными специалистами и передовыми технологиями в таких отраслях, как производство полупроводников, электромобилей и аккумуляторов, которые зависят от этих важнейших полезных ископаемых.

«Наше сотрудничество (должно в дальнейшем) привести к конкретным совместным проектам по развитию и инвестициям между частными предприятиями», — сказал вице-министр, добавив, что такие проекты будут способствовать устойчивому экономическому развитию Монголии и стабильности цепочки поставок критически важных минералов для Кореи.

«Корейское правительство также расширит свою поддержку освоения зарубежных ресурсов, включая финансирование разведки зарубежных ресурсов, а также налоговые, политические и финансовые меры, чтобы активно поддерживать выход корейских компаний на рынок Монголии».

В ходе форума состоялся ряд подписаний меморандумов о взаимопонимании между компаниями-участницами двух стран, включая монгольскую государственную компанию Erdenes Mongol и корейские Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. и Samsung C&T, что заложило основу для совместной разработки и поставок важнейших полезных ископаемых.

В ходе форума дочерние компании Группы Erdenes Mongol представили планы развития промышленных и технологических парков, а также текущие и предстоящие проекты по разведке и добыче полезных ископаемых. В рамках мероприятия также состоялись межотраслевые встречи и B2B-дискуссии, направленные на расширение сотрудничества между монгольскими и корейскими компаниями. Эти встречи сыграли ключевую роль в развитии партнёрских отношений в горнодобывающей отрасли и сфере промышленных технологий.

«Мы работаем над объединением богатых природных ресурсов Монголии с высокотехнологичными отраслями промышленности, перерабатывающими мощностями и передовыми технологиями Кореи, тем самым создавая более прочное партнерство и позволяя предприятиям обеих стран конкурировать вместе на мировом рынке», — сказал в своем вступительном слове Учрал Ням-Осор, первый заместитель премьер-министра и министр экономики и развития Монголии.

«Монголия открыта для торговли и инвестиций, создавая благоприятные условия для привлечения и обеспечения безопасности иностранного капитала… Мы уверены, что эти усилия привлекут больше иностранных инвесторов в Монголию».

На форуме были представлены презентации, освещающие развивающуюся политику Монголии в области горнодобывающей промышленности и стратегическую приверженность страны созданию надежной и производительной цепочки поставок горнодобывающей продукции, а также стратегию Кореи по обеспечению стабильного доступа к важнейшим ресурсам.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Дамдинням Гонгор также объявил о предстоящем открытии в ноябре совместного исследовательского центра по редким металлам между двумя странами.

«Я уверен, что после ввода в эксплуатацию этот совместный центр значительно продвинет вперед исследования, разведку, переработку и разработку месторождений редких металлов», — сказал он.

Форум был официально открыт приветственным словом министра промышленности и минеральных ресурсов Дамдинняма Гонгора и первого заместителя премьер-министра, министра экономики и развития Учрала Ньям-Осора. В мероприятии приняли участие представители правительств обеих стран, а также представители дочерних компаний ООО «Эрдэнэс Монгол» и инвесторы из крупных компаний, включая Samsung C&T и KOMIR.

