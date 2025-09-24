Корея взяла на себя обязательство обучить 500 монгольских горных инженеров

CentralAsia (MNG) -

В рамках «Монголо-корейского форума по инвестициям в добычу и освоение критически важных полезных ископаемых 2025 года» 22 сентября 2025 года был подписан Меморандум о взаимопонимании с Национальным университетом Чонбук Республики Корея о подготовке 500 монгольских студентов в качестве инженеров международного уровня.

На форуме, организованном в Сеуле (Корея) Министерством промышленности и минеральных ресурсов, Министерством экономики и развития, ООО Erdenes Mongolia и соответствующими организациями Республики Корея, обсуждались вопросы многостороннего сотрудничества.

Достигнуты соглашения о сотрудничестве с ведущими технологическими, инвестиционными, образовательными и исследовательскими учреждениями и компаниями, включая «Samsung», корпорацию «KOMIR», институт «KIGAM» и Национальный университет Чонбук. Сотрудничество будет сосредоточено на инвестициях, трансфере технологий и подготовке кадров в горнодобывающей отрасли, в частности, в области разведки, добычи и переработки критически важных полезных ископаемых.

В частности, с концерном «Samsung» было подписано соглашение на поставку серебряного концентрата на сумму $17 млн. Кроме того, были заключены соглашения о сотрудничестве с институтом «KIGAM» в области исследований критически важных минералов и с «Korea Investment & Securities» (Азия) для привлечения инвестиций в проекты и программы, реализуемые в Монголии. В то же время, корпорация «KOMIR», имеющая опыт работы в Монголии, продолжит реализацию проектов по восстановлению рудников.

В форуме принимают участие представители государственного и частного секторов, такие как заместитель премьер-министра, министр экономики и развития Учрал Ням-Осор, министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор, представители Банка развития, ООО Erdenes Mongolia и Национальной торгово-промышленной палаты Монголии.

Ранее сообщилось, что, 14 июля 2025 года, Национальный университет Чонбук объявил о сотрудничестве с районом Баянзурх (Улан-Батор) по приглашению до 1000 монгольских студентов на обучение в университете. Национальный университет Чонбук подписал меморандум о соглашении с районом, расположенным в Улан-Баторе (Монголия), во время визита президента университета Ян О-бона.

После заключения соглашения университет пригласит до 1000 монгольских студентов на обучение в Национальном университете Чонбук по программам получения степени, программам изучения корейского языка и программам обмена студентами.

«Национальный университет Чонбук станет надёжным партнёром в реализации мечтаний и планов на будущее монгольской молодёжи», — заявил Ян О-бон, президент Национального университета Чонбук. «Мы приложим все усилия, чтобы помочь этим иностранным студентам достичь своих академических целей и жизненных амбиций в гостеприимной и уважительной атмосфере».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения