Батцэцэг приняла участие во встрече высокого уровня, посвященной 30-летию Пекинской декларации о правах женщин

министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх выступает на форуме

CentralAsia (MNG) -

Прогресс есть, но проблем еще много – таков лейтмотив выступлений участников встречи на высоком уровне, посвященной 30-летию принятия Пекинской декларации о правах женщин. Тема гендерного равноправия находится в центре внимания делегатов, прибывших в Нью-Йорк для участия в общеполитических дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Во встрече, организованной под девизом «Подтверждение нашей приверженности и увеличение ресурсов для усиления реализации Пекинской декларации и Платформы действий по достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек», приняла участие министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, которая представила политику, меры и будущие цели правительства Монголии по реализации этих документов за последние 30 лет, а также в области обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Председатель Генассамблеи заявила о том, что глубокое неравенство пока искоренить не удалось. «Выражение “она бегает как девчонка” используется как оскорбление, – отметила Анналена Бербок. – Высококвалифицированных руководителей-женщин называют “символами разнообразия”, а мирового лидера-женщину в соцсетях критикуют не за речь, которую она произнесла, а за то, что она надела неподходящие туфли на высоком каблуке. Когда все это происходит, мы понимаем, какой длинный путь нам еще предстоит пройти».

председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок выступил на форуме

«Нет ни одной страны в мире, где женщины были бы полностью равны мужчинам. И все еще слишком много мест, где даже разговор о правах женщин может стоить жизни», – добавила она.

Бербок привела тревожную статистику в области насилия и репродуктивных прав. «Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию хотя бы раз в жизни. Каждая третья, – сказала она. – Выполнение Пекинских обязательств, этого революционного решения, также означает, что ни один политик-мужчина, судья или религиозный лидер не должен осмеливаться указывать нашим девушкам, что им делать со своим телом, потому что они – люди, а не собственность. Это наше тело. Наш выбор».

Она подчеркнула, что достижение экономического равенства может занять более века. «При нынешних темпах на это уйдет 123 года, – сказала Бербок. – Ликвидация гендерного разрыва увеличила бы мировой ВВП на семь триллионов долларов».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Пекинскую декларацию «самым амбициозным глобальным политическим обязательством в области прав женщин за всю историю». По его словам, она способствовала прогрессу в сфере образования, охраны материнского здоровья и юридической защиты: «Однако этот прогресс был медленным и неравномерным. И ни одна страна не достигла полного равноправия для женщин и девочек. Цель устойчивого развития номер пять – гендерное равенство – значительно отстает».

