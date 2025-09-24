Батцэцэг приняла участие во встрече высокого уровня, посвященной 30-летию Пекинской декларации о правах женщин

CentralAsia (MNG) -
Прогресс есть, но проблем еще много – таков лейтмотив выступлений участников встречи на высоком уровне, посвященной 30-летию принятия Пекинской декларации о правах женщин. Тема гендерного равноправия находится в центре внимания делегатов, прибывших в Нью-Йорк для участия в общеполитических дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Во встрече, организованной под девизом «Подтверждение нашей приверженности и увеличение ресурсов для усиления реализации Пекинской декларации и Платформы действий по достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек», приняла участие министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, которая представила политику, меры и будущие цели правительства Монголии по реализации этих документов за последние 30 лет, а также в области обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
Председатель Генассамблеи заявила о том, что глубокое неравенство пока искоренить не удалось. «Выражение “она бегает как девчонка” используется как оскорбление, – отметила Анналена Бербок. – Высококвалифицированных руководителей-женщин называют “символами разнообразия”, а мирового лидера-женщину в соцсетях критикуют не за речь, которую она произнесла, а за то, что она надела неподходящие туфли на высоком каблуке. Когда все это происходит, мы понимаем, какой длинный путь нам еще предстоит пройти».
«Нет ни одной страны в мире, где женщины были бы полностью равны мужчинам. И все еще слишком много мест, где даже разговор о правах женщин может стоить жизни», – добавила она.
Бербок привела тревожную статистику в области насилия и репродуктивных прав. «Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию хотя бы раз в жизни. Каждая третья, – сказала она. – Выполнение Пекинских обязательств, этого революционного решения, также означает, что ни один политик-мужчина, судья или религиозный лидер не должен осмеливаться указывать нашим девушкам, что им делать со своим телом, потому что они – люди, а не собственность. Это наше тело. Наш выбор».
Она подчеркнула, что достижение экономического равенства может занять более века. «При нынешних темпах на это уйдет 123 года, – сказала Бербок. – Ликвидация гендерного разрыва увеличила бы мировой ВВП на семь триллионов долларов».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Пекинскую декларацию «самым амбициозным глобальным политическим обязательством в области прав женщин за всю историю». По его словам, она способствовала прогрессу в сфере образования, охраны материнского здоровья и юридической защиты: «Однако этот прогресс был медленным и неравномерным. И ни одна страна не достигла полного равноправия для женщин и девочек. Цель устойчивого развития номер пять – гендерное равенство – значительно отстает».
