Служба по ЧС Монголии получила из Франции пожарные машины Renault с высотной лестницей 42 м и 32 м

Это пожарные машины, которые обеспечивают тушение пожара, спасение и быструю эвакуацию при пожарах, при борьбе с огнем в высоких точках. Их можно использовать во многих спасательных операциях, таких как альтернативный спуск по лестнице с высоты, в местах без доступа в качестве моста. Лестницы изготавливаются из профилей из высокопрочной легированной стали.

В рамках «Проекта II фазы по поставке пожарных автомобилей специального назначения Главному управлению по чрезвычайным ситуациям», реализуемого в рамках финансового соглашения между Правительством Монголии и Правительством Франции, получены две пожарные машины с высотной лестницей 42 метра и две пожарные машины с высотной лестницей 32 метра, то есть в общей сложности четыре машины.

Эти автомобили являются самыми длинномерными автолестницами за всю историю монгольских экстренных служб. В зависимости от места использования автомобиль может быть оснащен электроустановкой, которая имеет доступ к генератору и спасательной корзине.

Автомобили были изготовлены по заказу Главного управления по чрезвычайным ситуациям с учётом климатических и экологических условий Монголии. Первые пожарные машины с высотной лестницей 42 метра уже доставлена ​​в Управление по чрезвычайным ситуациям и начала работу.

