В Улан-Баторе началось совещание по обсуждению развития «Проекта животноводства в странах Центральной Азии»

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии организует в Улан-Баторе мероприятие по обсуждению и встрече по проекту «Развитие молочного скотоводства в странах Центральной Азии», который планируется реализовать центральноазиатскими странами-участницами «Азиатской инициативы по продовольственному и сельскохозяйственному сотрудничеству» (AFACI), созданной Администрацией развития сельских районов Республики Корея, с 2026 года. Об этом сообщили в ведомстве.

В рамках прав и обязанностей заместителя председателя инициативы в Монголии было организовано очередное обсуждение проекта, в ходе которого страны-представители обменялись мнениями по вопросам развития животноводства и генетического улучшения, разработали долгосрочный план по расширению прав и возможностей специалистов в области животноводства и улучшению молочного скотоводства.

В обсуждении, которое пройдет с 22 по 26 сентября 2025 года, принимают участие представители Республики Корея, Исламской Республики Пакистан, Киргизской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Федеративной Демократической Республики Непал.

Азиатская инициатива по продовольственному и сельскохозяйственному сотрудничеству (AFACI) — межправительственная многосторонняя организация, целью которой является повышение производства продовольствия и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в странах Азии посредством передачи и совместного использования знаний и технологий. Для достижения своих целей AFACI реализует, управляет, финансирует и координирует многосторонние проекты, международные тренинги, программные семинары и симпозиумы.

В состав AFACI входят 15 стран-членов, а именно: Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Индонезия, Кыргызстан, Монголия, Мьянма, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд, Узбекистан, Вьетнам и Корея.

Секретариат AFACI находится в Международном центре технологического сотрудничества (ITCC) Управления развития сельских районов в Чонджу, Корея.

Кроме того, RDA сотрудничает с 14 странами-членами в Латинской Америке в рамках Корейско-латиноамериканской инициативы по сотрудничеству в области продовольствия и сельского хозяйства (KoLFACI) и с 23 странами-членами в Африке в рамках Корейско-африканской инициативы по сотрудничеству в области продовольствия и сельского хозяйства (KAFACI).

Миссия

Содействие устойчивому росту сельского хозяйства в Азиатском регионе

Содействие последовательному экономическому развитию стран-членов посредством технологического сотрудничества в сельскохозяйственном и продовольственном секторах

Видение

Создание сети азиатских стран, совместно решающих вопросы производства продовольствия, устойчивого развития сельского хозяйства и индустриализации продовольственного и сельскохозяйственного секторов Азиатского региона

Укрепление партнерства и лидерства стран-членов в международном сообществе

