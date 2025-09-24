Премьер-министр Кореи обсудил с зампремьером Монголии вопросы цепочек поставок

CentralAsia (MNG) -
По словам официальных лиц, премьер-министр Ким Мин Сок встретился во вторник с заместителем премьер-министра Монголии Учралом Ням-Осором, чтобы обсудить усилия по укреплению сотрудничества в области цепочек поставок, здравоохранения и других областях.
Ким встретился с Учралом Ням-Осором, первым заместителем премьер-министра Монголии и министром экономики и развития, для широкого обсуждения путей укрепления двустороннего сотрудничества в области цепочек поставок, торговли, здравоохранения и окружающей среды.
Ким выразил надежду, что предстоящее открытие Корейско-монгольского центра сотрудничества в области редких металлов, намеченное на следующий месяц, сыграет важную роль в сотрудничестве в цепочке поставок и что текущие переговоры по двустороннему соглашению об экономическом партнерстве вскоре достигнут дальнейшего прогресса.
Ким также призвал Монголию поддержать мирные усилия Кореи на Корейском полуострове.
Учрал, в свою очередь, заявил, что его страна приветствует сотрудничество с Кореей в таких областях, как добыча важнейших полезных ископаемых, инвестиции и обмены между людьми.
Он выразил надежду, что взаимодействие с Сеулом посредством активных контактов на высоком уровне будет способствовать укреплению сотрудничества, которое принесет пользу народам обеих стран.
