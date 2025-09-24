Партнеры ЕС по вопросам инклюзивности, молодежи и здоровья на марафоне Hope and Possibility 2025. Фото

CentralAsia (MNG) -

Европейский союз в рамках своей инициативы Global Gateway присоединился к марафону Hope and Possibility 2025 («Надежда и возможности 2025») с целью продвижения инклюзивности, равенства, участия молодежи и здоровья на крупнейшем инклюзивном беговом мероприятии в Монголии.

Организованный Achilles International Mongolia и прошедший в Национальном парке Улан-Батора, марафон собрал около 3000 участников, включая молодежь, спортсменов, людей с ограниченными возможностями, семьи и болельщиков, объединенных под девизом этого года: Spread Hope, Share Possibility, Seize Opportunity («Распространяй надежду, делись возможностями, используй шанс»).

В Монголии проживает около 112 000 людей с ограниченными возможностями, многие из которых сталкиваются с препятствиями в участии в общественной жизни. Марафон предоставляет мощную платформу для преодоления этих барьеров, демонстрируя, что инвалидность не является препятствием для достижений, а спорт может вернуть уверенность, здоровье и надежду. В рамках своей инициативы Global Gateway и флагманской кампании Future is Yours («Будущее за тобой») Европейский союз поддерживает людей с ограниченными возможностями, молодёжь и общественное здравоохранение в Монголии. Это партнёрство отражает более широкую приверженность ЕС построению инклюзивного, устойчивого и здорового общества, где у каждого есть возможность добиться успеха.

Впервые представленный в 2014 году, марафон Hope and Possibility Marathon («Надежда и возможность») превратился в общенациональное движение солидарности и инклюзивности. С 2015 года он проводится каждый сентябрь, привлекая более 20 000 участников, 1500 волонтеров и 250 партнеров и спонсоров. Даже во время пандемии мероприятие продолжалось в виртуальном формате, что подчеркивало его важность для сообщества. В 2025 году забег включал шесть категорий: полный марафон на 42 км, полумарафон на 21 км, бег на 10 км, благотворительный забег на 5 км, забег We Are Together («Мы вместе») на 1.5 км для людей с ограниченными возможностями, семей и друзей, а также гонку на ручных велосипедах на 21 км. Каждая дистанция давала участникам возможность бросить вызов себе, вдохновить других и пропагандировать здоровый образ жизни – бок о бок, независимо от физических возможностей.

Выступая на мероприятии, Её Превосходительство г-жа Ина Марчюлёните, посол Европейского союза в Монголии, сказала: «Марафон «Надежда и возможности» — это больше, чем просто забег. Это праздник мужества, равенства и духа общности. Европейский союз поддерживает молодёжь и людей всех возможностей Монголии, показывая, что будущее действительно за вами. Поддерживая инклюзивный спорт, мы инвестируем в более здоровое, сильное и сплоченное общество».

Г-жа Саранчулуун Отгон, основательница Achilles International Mongolia и член парламента, сказала: «Когда мы впервые провели марафон «Надежда и возможности» в Монголии, нашей целью было вдохновить людей всех уровней подготовки бросить вызов себе и друг другу. Сегодня, когда тысячи бегунов объединяются, мы видим, что этот дух инклюзивности стал частью будущего Монголии. Я горжусь тем, что наша молодёжь продолжает это дело, и мы глубоко ценим поддержку международных партнёров, таких как Европейский союз».

Поддержка марафона со стороны ЕС является частью его более широкой стратегии Global Gateway, которая способствует развитию устойчивых и доверительных связей, работающих на благо людей и планеты. В Монголии инвестиции Global Gateway выходят за рамки спорта и направлены на возобновляемые источники энергии, экологически чистую городскую инфраструктуру, устойчивое лесное хозяйство и экобизнес. Эти усилия способствуют созданию рабочих мест на местном уровне, развитию необходимых навыков и расширению прав и возможностей молодежи для обеспечения устойчивого роста. Благодаря этим инициативам Европейский союз инвестирует в будущее Монголии — инклюзивное, экологичное и устойчивое.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

