Министр иностранных дел Монголии встретилась с бахрейнским коллегой

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел д-р Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни встретился с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг Батмөнх в Постоянном представительстве Королевства Бахрейн при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Встреча состоялась в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило ИА Bahrain News Agency.

На встрече обсуждались отношения между Бахрейном и Монголией, а также пути укрепления двустороннего сотрудничества и его развития на более комплексном уровне для взаимной выгоды. Министры также обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях, а также по темам, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи было подписано соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.

Во встрече приняли участие Постоянный представитель Бахрейна при ООН в Нью-Йорке посол Джамаль Фарис Аль Рувайе; Генеральный директор по двусторонним отношениям посол Шейх Абдулла бин Али Аль Халифа; и руководитель Центра «Аль-Мадар» при Министерстве иностранных дел Али Халид Аль Араифи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения