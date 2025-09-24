экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Финляндии пригласил президента Монголии посетить Финляндию

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом

23 сентября 2025 года в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провел встречу с Президентом Финляндской Республики Александром Стуббом. Об этом сообщила пресс-служба Президента страны.

В ходе встречи главы государств выразили удовлетворение тем, что традиционные дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Финляндией в последние годы активно развиваются, и подчеркнули важность сохранения частоты визитов на высшем уровне.

Президент Александр Стубб пригласил президента Монголии посетить Финляндию с визитом. Стороны также подробно обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сфере торговли, экономики, образования, охраны окружающей среды и возобновляемых источников энергии, а также о возможностях обучения монгольских студентов в финских университетах и ​​высших учебных заведениях в рамках программы «Президентский стипендиат–2100».

Стороны вновь подтвердили приверженность укреплению многолетнего сотрудничества двух стран в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

