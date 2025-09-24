В Нью-Йорке прошла встреча Шавката Мирзиёева и Дональда Трампа

CentralAsia (UZ) - Переговоры между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом США Дональдом Трампом прошли 23 сентября в штаб-квартире ООН на полях мероприятий 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и приоритеты дальнейшего расширения узбекско-американских отношений стратегического партнерства.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. Рассмотрена реализация договоренностей, достигнутых по итогам телефонного разговора 5 сентября текущего года.

Шавкат Мирзиеев отметил личный вклад и усилия Дональда Трампа по мирному урегулированию острых международных и региональных конфликтов.

В свою очередь лидер США поддержал реформы в Новом Узбекистане, направленные на модернизацию экономики, повышение благосостояния населения и рост авторитета на международной арене.

Стороны отметили динамичное развитие политического диалога и обмена на разных уровнях, а также интенсификацию бизнес-контактов.

Президент США высоко оценил результативные итоги встреч и переговоров лидера Узбекистана с главами более 50 крупнейших американских компаний и банков, состоявшихся накануне.

Cформирован портфель контрактов и перспективных проектов в области гражданской авиации, горной промышленности, критических минералов, финансов, инноваций, химической, энергетической и других приоритетных направлениях.

В завершение переговоров Шавкат Мирзиеев пригласил Дональда Трампа совершить официальный визит в Узбекистан.