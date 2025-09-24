Трамп назвал вещи, которые получил от ООН: неработающие телесуфлер и эскалатор

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН рассказал, что получил от этой организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор.

Трамп рассказал об истории с эскалатором в организации: он «шел вверх и остановился прямо посередине».

«Первая леди, если бы она не была в такой превосходной форме, она бы упала», – подчеркнул он.

«Ну, а сейчас телесуфлер не сработал в начале. Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это», – сказал президент США.