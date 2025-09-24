экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп назвал вещи, которые получил от ООН: неработающие телесуфлер и эскалатор

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН рассказал, что получил от этой организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор.

Трамп рассказал об истории с эскалатором в организации: он «шел вверх и остановился прямо посередине».

«Первая леди, если бы она не была в такой превосходной форме, она бы упала», – подчеркнул он.

«Ну, а сейчас телесуфлер не сработал в начале. Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это», – сказал президент США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com