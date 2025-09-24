Эмомали Рахмон выступил на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 23 сентября принял участие и выступил с речью на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

В начале выступления Рахмон поздравил страны-члены Организации с 80-й годовщиной принятия Устава ООН и отметил важность укрепления роли Организации в деле поддержания мира, безопасности и развития.

Президент Таджикистана сказал, что современный мир сталкивается с нестабильностью, неопределённостью, изменением климата и социально-экономическими кризисами. Он призвал международное сообщество к совместным действиям, основанным на международном праве и равноправном сотрудничестве больших и малых государств.

Рахмон не оставил без внимания проблемы развивающихся стран, особенно горных и не имеющих выхода к морю. Он сообщил о необходимости обеспечения их доступа к финансовым ресурсам и поддержал реформы международных финансовых механизмов.

После часть выступления Эмомали Рахмона была посвящена вопросам изменения климата и сокращению ледников. Президент напомнил о таджикских инициативах в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы» и пригласил страны-члены к участию в Душанбинской международной конференции по водным вопросам в 2026 году.

Президент Таджикистана предложил рассмотреть возможность объявления Международного года правового просвещения, а также поддержать инициативу Таджикистана о принятии резолюции ООН по объявлению «Десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений».

В своём выступлении президент затронул вопросы цифровых технологий, искусственного интеллекта и киберпреступности. Он также отметил важность комплексной реализации контртеррористических стратегий ООН.

Рахмон также высказался по палестинскому вопросу, выступив за решение конфликта на основе формулы «двух государств» и резолюций ООН, а также за установление устойчивого прекращения огня в Газе. Кроме того, он отметил позицию Таджикистана о необходимости обеспечения стабильности и социально-экономического развития в Афганистане.

Завершая выступление, Эмомали Рахмон подтвердил приверженность Таджикистана сотрудничеству в рамках инициатив «ООН-2.0», «Программа ООН-80» и «Пакт во имя будущего», подчеркнув готовность страны активно участвовать в решении глобальных вызовов и укреплении международного мира.

