Батцэцэг встретилась министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулом

CentralAsia (MNG) - В ходе общих прений 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ​​ООН) министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Вадефулом. Батцэцэг написала об этом на своей странице X.

Стороны отметили, что празднование 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Германией в 2024 году открывает новую главу в истории двусторонних отношений. Министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями по вопросам активного военного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, изучения новых направлений партнерства и расширения прав и возможностей женщин-миротворцев на основе стратегического партнерства, установленного по итогам визита.

Сотрудничество в сфере образования и культуры внесло важный вклад в углубление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. В связи с объявлением 2026 года правительством Монголии Годом образования, стороны обсудили совместную реализацию конкретных проектов в этой области.

В частности, было подчеркнуто, что совместная выставка «Чингисхан и история Монгольской империи», запланированная к проведению в Берлине в 2026 году в ознаменование 100-летия сотрудничества в сфере образования между Монголией и Германией, а также для ознакомления общественности с историческим и культурным наследием, является важным событием, которое позволит добиться ощутимого прогресса в развитии культурных отношений между двумя странами.

