Монголия и Люксембург укрепляют двусторонние связи в преддверии дипломатического знаменательного события

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх провела встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и торговли Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем в рамках общих прений 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Батцэцэг написала об этом на своей странице X.

В ходе встречи министр Батцэцэг выразила признательность правительству Люксембурга за постоянную поддержку развития сектора здравоохранения Монголии, особо отметив вклад Люксембурга в создание Национального кардиоваскулярного центра в Третьей центральной больнице и реализацию второго этапа проекта «Профилактика и сокращение сердечных заболеваний» в сотрудничестве с ЮНИСЕФ.

«Мы также обменялись мнениями о проведении визитов на высоком уровне в связи с предстоящим 50-летием установления дипломатических отношений между нашими двумя странами.

Монголия рассматривает Люксембург как близкого и надёжного партнёра, и мы по-прежнему привержены дальнейшему укреплению и расширению нашего сотрудничества в таких приоритетных областях, как здравоохранение, образование, устойчивое развитие и экономика», — написала она.

