Президент Казахстана Токаев встретился с президентом Франции Макроном

CentralAsia (KZ) - В Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе переговоров главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция является ключевым и надёжным партнёром Казахстана в Европейском союзе.

Стороны отметили, что достигнутые ранее договорённости на высшем уровне приносят ощутимые результаты в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве и здравоохранении. Отдельное внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения