Президент Казахстана Токаев встретился с президентом Франции Макроном

CentralAsia (KZ) - В Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
В ходе переговоров главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция является ключевым и надёжным партнёром Казахстана в Европейском союзе.
Стороны отметили, что достигнутые ранее договорённости на высшем уровне приносят ощутимые результаты в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве и здравоохранении. Отдельное внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.