Президент Казахстана выступил на совещании по инициативам Китая в рамках Генассамблеи ООН

CentralAsia (KZ) - В Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в совещании высокого уровня по инициативам КНР в области глобального развития и глобального управления, прошедшем в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Мероприятие было посвящено теме «Верность изначальным устремлениям, совместное создание светлого будущего глобального развития». В своём выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил признательность китайской стороне за организацию форума и отметил важность инициатив председателя КНР Си Цзиньпина.

Токаев отметил, что Казахстан поддерживает Инициативу глобального развития (Global Development Initiative), способствующую достижению Целей устойчивого развития, а также Инициативу глобального управления (Global Governance Initiative), направленную на укрепление многосторонних институтов, защиту интересов большинства стран и продвижение принципов верховенства международного права.

Президент Казахстана уделил внимание вопросам справедливого доступа к цифровым технологиям, обеспечению безопасного киберпространства и космического пространства. Он поддержал предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

Токаев сказал, что инициатива Китая соответствует целям стратегии «Один пояс, один путь», к которой присоединились более 150 стран, и подчеркнул, что её реализация будет способствовать достижению фундаментальных целей ООН.

