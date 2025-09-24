Кыргызстан лидирует по числу туристов в Узбекистане

медресе Тилля-Кари

CentralAsia (UZ) - За январь–июль 2025 года Узбекистан посетили 6,3 млн иностранных граждан с туристическими целями — это на 49 процентов больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Агентстве статистики страны.

Особенно резко увеличилось число приезжающих из Афганистана, Китая и Туркменистана. На каждого иностранного туриста в среднем пришлось 403 доллара услуг.

За первые семь месяцев 2025 года в Узбекистан с туристическими целями приехали 6,3 млн иностранных граждан. Это на 2,1 млн или 48,9 процента больше, чем за тот же период 2024 года.

Распределение по странам выглядит так:

Кыргызстан — 1,84 млн (в 2024 году — 1,2 млн);

Казахстан — 1,46 млн (845,8 тыс.);

Таджикистан — 1,44 млн (1,2 млн);

Россия — 536,8 тыс. (442,1 тыс.);

Афганистан — 267,5 тыс. (2,9 тыс.);

Туркменистан — 208,8 тыс. (83,7 тыс.);

Китай — 103,1 тыс. (35,5 тыс.);

Турция — 96,5 тыс. (62 тыс.);

Индия — 38 тыс. (33,3 тыс.);

Южная Корея — 25 тыс. (23,9 тыс.);

Другие страны — 289 тыс. (231 тыс.).

Таким образом, число афганских граждан, посетивших Узбекистан, выросло почти в 93 раза, китайских — в 2,9 раза, туркменских — в 2,5 раза. Без учёта стран СНГ, Афганистан стал крупнейшим источником туристов. Эксперты связывают это с открытием логистического центра в Термезе.

В целом 82,5% всех иностранных туристов составили граждане соседних стран — 5,2 млн человек.

По данным узбекского экономиста Отабека Бакирова, экспорт туристических услуг за семь месяцев достиг $2,54 млрд, или в среднем $403 на одного иностранного туриста. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил $1,75 млрд, или $416 на человека.

«Число туристов выросло, но качество не улучшилось. Мы продолжаем учитывать соседей как иностранных туристов. Если человек приехал и уехал в тот же день, не пользуясь гостиницами, транспортом, общепитом и другими услугами, его нельзя считать полноценным туристом. Нам нужны новые критерии», — сказал эксперт.