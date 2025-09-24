Президент Туркменистана встретился с генсеком ООН

CentralAsia (TM) - В рамках рабочего визита в США президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба президента Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов поздравил Гутерриша с началом работы 80-й сессии Генассамблеи ООН, отметив её важность для укрепления глобального мира и достижения Целей устойчивого развития. Он также передал приветствия председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Антониу Гутерриш, в свою очередь, выразил признательность за поздравления и подчеркнул значимый вклад Туркменистана в решение региональных и глобальных проблем, а также в развитие плодотворного сотрудничества с ООН.

Президент Туркменистана подтвердил приверженность своей страны развитию многопланового партнёрства с ООН, отметив успешный опыт взаимодействия, в том числе проведение в Авазе Третьей конференции организации по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Сердар Бердымухамедов также говорил о реализации Авазинской политической декларации и Программы действий, а также напомнил о провозглашении 2025 года «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана. В этой связи глава государства пригласил Генерального секретаря принять участие в международном форуме, который состоится 12 декабря в Ашхабаде.

Антониу Гутерриш поблагодарил за приглашение, отметив роль нейтрального Туркменистана в продвижении идеалов мира в Центральной Азии и в мире в целом.

В завершение стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства Туркменистан–ООН в интересах мира, стабильности и устойчивого развития.