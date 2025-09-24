Комитет Совета Федерации одобрил бывшего генпрокурора Краснова на пост главы Верховного суда

CentralAsia (KZ) - Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Профильные комитеты СФ также предварительно обсудили кандидатуру полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана, представленную Путиным, для назначения на должность генерального прокурора.

18 сентября представление в Совфед о назначении Краснова на должность главы Верховного суда подал Владимир Путин. За день до этого комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру генпрокурора на указанную должность. 15 сентября Краснова также одобрила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на внеочередном заседании, где он был единственным кандидатом.

Должность председателя Верховного суда стала вакантной после смерти Ирины Подносовой, возглавлявшей его с апреля 2024 года. Она умерла в июле этого года на 72-м году жизни.

В конце августа глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил о том, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Генпрокурор стал единственным кандидатом, несмотря на объявление конкурса. Тогда же Краснов сдал квалификационный экзамен на должность судьи.

Игорь Краснов стал генеральным прокурором в 2020 году, до этого он был заместителем председателя Следственного комитета. В январе этого года Путин переназначил его на должность генерального прокурора еще на пять лет, в августе присвоил ему звание заслуженного юриста России «за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу».

