В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива до конца года

CentralAsia (CA) - В России могут продлить запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и ввести запрет на экспорт дизтоплива также для всех участников рынка до конца 2025 года. Этот вопрос обсуждают профильные ведомства, передает портал «Новый день» со ссылкой на ТАСС.

В то же время, по данным информированных источников «Интерфакса», кабмин России обсуждает продление запрета на экспорт бензина для производителей еще и на октябрь, а также возможность введения запрета на экспорт дизтоплива. Один из источников сообщил о высокой доли вероятности продления запрета на экспорт бензина для производителей. Вместе с тем источники в нефтяных компаниях считают, что нет необходимости в запрете экспорта дизтоплива, так как его на рынке пока достаточно.

Напомним, в России до 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, в том числе и для производителей, для непроизводителей – до 31 октября. Эта мера была введена с целью стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. В августе-сентябре цены на бензин традиционно растут на фоне высокого спроса на нефтепродукты и ремонтов НПЗ, но в этом году ситуацию усугубил внеплановый вывод части мощностей.

Меж тем первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин не исключил введение дополнительных ограничений экспорта топлива, если это будет нужно для насыщения внутреннего рынка.

«Все необходимые меры, чтобы обеспечить полное обеспечение рынка, будут приняты. Если потребуются ограничения дополнительные на вывоз, то ограничения тоже могут быть приняты», – заявил он в ответ на вопрос, будет ли продлен запрет на экспорт бензина для производителей.

Напомним, за прошлую неделю биржевая стоимость летнего дизтоплива в России выросла 7,2%, превысив отметку в 70 тысяч рублей за тонну – впервые с сентября 2023 года. За вторник, 23 сентября, дизтопливо подорожало по территориальному индексу Европейской части России на 0,7% – до 72 209 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов на Петербургской бирже.

Бензин марки Аи-92 за неделю подорожал на 1,9% – до 72 831 рубля за тонну, Аи-95 – на 0,53% до 79 309 рублей за тонну. Сегодня биржевая цена на Аи-92 продолжила расти, достигнув 73 644 рублей за тонну (+1,07%). Вместе с тем бензин Аи-94 на бирже подешевел на 0,4%, до 79 196 рублей за тонну.

https://newdaynews.ru/economy/861719.html