Супертайфун «Рагаса» унес десятки жизней в Азии и приближается к югу Китая

// Taiwan's Central News Agency

CentralAsia (CA) - Супертайфун «Рагаса» унес жизни не менее 20 человек в Азии, десятки числятся пропавшими без вести. Об этом 24 сентября сообщили мировые СМИ.

На Тайване стихия вызвала масштабные разрушения: погибли 14 человек, более 30 получили травмы, а больше 120 считаются пропавшими после прорыва воды через плотину в уезде Хуалянь. На Филиппинах, куда «Рагаса» обрушился ранее, погибли шесть человек, еще четверо пропали без вести. Всего шторм затронул более 190 тысяч жителей страны. При этом, по данным метеорологов, к архипелагу движется новый циклон — «Буалой», который достигнет суши 25 сентября.

В ночь на 24 сентября «Рагаса» прошёл через пролив Лусон, затронув северные районы Филиппин и побережье Тайваня. Порывы ветра достигали более 200 км/ч, прибрежные зоны оказались подтоплены.

Сейчас тайфун направляется к югу Китая. В Гонконге объявлен высший, десятый уровень тайфунной угрозы. В международном аэропорту отменены сотни рейсов, пассажирам предлагают бесплатное переоформление билетов. Жители укрепляют витрины и торговые ряды, чтобы защитить их от летящих обломков.

В провинции Гуандун власти отменили занятия в школах, приостановили движение общественного транспорта и дорожные строительные работы. По прогнозам синоптиков, днём 24 сентября тайфун достигнет юга Китая, оставаясь лишь на один уровень слабее максимальной силы, после чего постепенно начнёт ослабевать.