22% электроэнергии в Узбекистане производится из возобновляемых источников, - Минэнерго страны

CentralAsia (UZ) -  С начала 2025 года возобновляемые источники энергии в Узбекистане выработали 13,22 млрд киловатт-часов электроэнергии. Об этом 23 сентября сообщили в Министерстве энергетики республики.

Из этого объёма 8 млрд киловатт-часов пришлось на солнечные и ветровые электростанции, ещё 5,22 млрд киловатт-часов — на гидроэлектростанции.

Таким образом, доля «зелёной» энергетики составляет 22% от общего объёма генерации всех электростанций страны.

По состоянию на 23 августа 2025 года в Узбекистане функционировали 12 фотоэлектрических и 5 ветровых электростанций общей мощностью 4 682 мегаватта.

