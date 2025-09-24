22% электроэнергии в Узбекистане производится из возобновляемых источников, - Минэнерго страны
24 сентября 2025
CentralAsia (UZ) - С начала 2025 года возобновляемые источники энергии в Узбекистане выработали 13,22 млрд киловатт-часов электроэнергии. Об этом 23 сентября сообщили в Министерстве энергетики республики.
Из этого объёма 8 млрд киловатт-часов пришлось на солнечные и ветровые электростанции, ещё 5,22 млрд киловатт-часов — на гидроэлектростанции.
Таким образом, доля «зелёной» энергетики составляет 22% от общего объёма генерации всех электростанций страны.
По состоянию на 23 августа 2025 года в Узбекистане функционировали 12 фотоэлектрических и 5 ветровых электростанций общей мощностью 4 682 мегаватта.
