В ООН президент Монголии находит время, чтобы поприветствовать лошадей всего мира, — The Washington Post

CentralAsia (MNG) -

Выступления Генеральной Ассамблеи ООН затрагивают бесчисленные аспекты человеческого существования. Но во вторник один из мировых лидеров также выразил почтение лошадям. Об этом сообщает The Washington Post.

«Лошади с незапамятных времен были неотъемлемой частью жизни человека, его культуры и цивилизации», — сказал президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, чья центральноазиатская страна возглавила Ассамблею в начале этого года, провозгласившую 11 июля Всемирным днем ​​лошади. Отметив давнюю историю конного спорта в Монголии, он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку этой инициативы.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выступает на 80-й сессии ГА ООН // Фото AP/Памела Смит

Это звание призвано повысить осведомленность о роли, которую лошади играли и продолжают играть в мире: от сельскохозяйственных работ и транспортировки до конного спорта и туризма.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире насчитывается более 60 миллионов лошадей. В Монголии лошадей — 4.4 миллиона — больше, чем людей, которых здесь 3.3 миллиона.

«С момента рождения мы, монголы, выросли верхом на лошади», — сказал президент Ассамблее.

Его приветствие лошадям прозвучало примерно в двух третях речи, в которой он подчеркнул вклад Монголии в миротворческую деятельность ООН и другие мероприятия. Он также затронул вопросы водных ресурсов и роли женщин в политике и миротворчестве, среди прочих тем.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения