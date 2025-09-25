В ООН президент Монголии находит время, чтобы поприветствовать лошадей всего мира, — The Washington Post

CentralAsia (MNG) -
Выступления Генеральной Ассамблеи ООН затрагивают бесчисленные аспекты человеческого существования. Но во вторник один из мировых лидеров также выразил почтение лошадям. Об этом сообщает The Washington Post.
«Лошади с незапамятных времен были неотъемлемой частью жизни человека, его культуры и цивилизации», — сказал президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, чья центральноазиатская страна возглавила Ассамблею в начале этого года, провозгласившую 11 июля Всемирным днем лошади. Отметив давнюю историю конного спорта в Монголии, он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку этой инициативы.
Это звание призвано повысить осведомленность о роли, которую лошади играли и продолжают играть в мире: от сельскохозяйственных работ и транспортировки до конного спорта и туризма.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире насчитывается более 60 миллионов лошадей. В Монголии лошадей — 4.4 миллиона — больше, чем людей, которых здесь 3.3 миллиона.
«С момента рождения мы, монголы, выросли верхом на лошади», — сказал президент Ассамблее.
Его приветствие лошадям прозвучало примерно в двух третях речи, в которой он подчеркнул вклад Монголии в миротворческую деятельность ООН и другие мероприятия. Он также затронул вопросы водных ресурсов и роли женщин в политике и миротворчестве, среди прочих тем.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews