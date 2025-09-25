Монголия изучает налоговую реформу и координацию доходов бюджета

Постоянный комитет по бюджету Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии обсудил вопрос «Формирование доходов бюджета» 22 сентября 2025 года.

Член парламента и председатель Постоянного комитета по бюджету Ганхуяг Хассуурь начал заседание, заявив, что комитет организует серию обсуждений, охватывающих такие темы, как «Формирование доходов бюджета», «Инвестиции государственного бюджета», «Возможности и риски при экспорте продукции горнодобывающей промышленности», «Проект бюджета на 2026 год для секторов образования, здравоохранения и социального обеспечения» и «Проект бюджета на 2026 год для секторов культуры, спорта, туризма и молодежи».

Госсекретарь Министерства финансов Ганбат Жигжид выступил с докладом на тему «Текущее состояние и будущие тенденции формирования доходов бюджета». Он рассказал о доходах консолидированного бюджета за первые восемь месяцев 2025 года, макроэкономических показателях, использованных при его расчете, и его общей структуре.

Доходы бюджета Монголии за первые восемь месяцев 2025 года достигли ₮19.3 трлн (примерно: $5.375 млрд).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий доход снизился на ₮572.4 млрд, а сальдированный доход — на ₮818.5 млрд. Налоговые поступления сократились на ₮1.1 трлн, а отчисления за пользование недрами — на ₮931.2 млрд.

Налог на добавленную стоимость (НДС) превысил целевой показатель на 120 млрд тугриков, подоходный налог с физических лиц превысил целевой показатель на ₮243.2 млрд, а неналоговые доходы выросли на ₮306.4 млрд.

Планируются меры по дальнейшему увеличению доходов бюджета. Например, доля роялти за пользование недрами, направляемых в Фонд национального благосостояния и Фонд будущего наследия, в следующем году увеличится с 40% до 65%.

Ожидается, что улучшение портовой инфраструктуры, управления транспортом и пропускной способности пограничных пунктов позволит увеличить экспорт угля до 90 миллионов тонн в 2026 году.

В отчете также изложены планы по расширению налоговой базы, включая повышение ставки возмещения НДС за покупки до 1 миллиона тугриков, оцифровку квитанций об оплате и расширение общего охвата.

Обсуждение продолжилось докладом «Согласованность бюджетных доходов и налоговой реформы», представленным Алтанзаяа Гончиг, президентом и председателем правления Ассоциации сертифицированных налоговых консультантов Монголии (НПО). В докладе были освещены бюджетные доходы, модели формирования доходов, налоговая реформа, международные тенденции и передовой опыт, условия и проблемы Монголии, проекты модельных законов о налоговой реформе, варианты улучшения координации взносов социального страхования с другими налогами, а также согласование социальных и подоходных налоговых реформ, ориентированных на интересы населения, с действующим законодательством.

Председатель Алтанзаяа подчеркнула, что налоговая реформа требует сбалансированного подхода, основанного на финансовой стабильности, социальной справедливости и прочных отношениях между гражданином и государством.

В докладе подчёркивается, что налоги — это не просто плата, а коллективная ответственность и инвестиции в будущее. После доклада члены Постоянного комитета задали вопросы, обменялись мнениями и выразили свои позиции.

